Их двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста.Один ??з них двигался со скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 ,а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городоми.Составь и реш...
Математика
Их двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста.Один ??з них двигался со скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 ,а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городоми.Составь и реши задачи,обратные данной.
Ответ(ы):
Гость:
1 мотоциклист- 70 км.ч скорость=140 км.ч проехал 2 мотоциклист- 65 км.ч скорость ? 140:70=2 2*65=130 130+140= 270 км Ответ- расстояние между городам 270 км
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