Их двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста.Один ??з них двигался со скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 ,а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городоми.Составь и реш...

Математика

Их двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста.Один ??з них двигался со скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 ,а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городоми.Составь и реши задачи,обратные данной.

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