КОГДА ПЕТЯ УЧИЛСЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ,СКОРОСТЬ ЕГО ЧТЕНИЯ БЫЛА 45/МИН. В ЧЕТВЁРТОМ КЛА??СЕ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЕТИ -135 СЛОВ/МИН.ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ СМОГ БЫ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК ПЕТЯ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ,КОТОРУЮ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ОН ЧИТАЛ В ТЕЧЕНИ...
Математика
КОГДА ПЕТЯ УЧИЛСЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ,СКОРОСТЬ ЕГО ЧТЕНИЯ БЫЛА 45/МИН. В ЧЕТВЁРТОМ КЛА??СЕ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЕТИ -135 СЛОВ/МИН.ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ СМОГ БЫ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК ПЕТЯ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ,КОТОРУЮ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ОН ЧИТАЛ В ТЕЧЕНИЕ 4 Ч?
Ответ(ы):
Гость:
Найдем количество слов в книге. 4 часа = 4*60 = 240 минут 240 мин * 45 слов/мин = 10800 слов в книге 10800 слов : 135 слов/мин = 80 минут = 1 час 20 минут Ответ: за 1 час 20 минут.
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