КОГДА ПЕТЯ УЧИЛСЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ,СКОРОСТЬ ЕГО ЧТЕНИЯ БЫЛА 45/МИН. В ЧЕТВЁРТОМ КЛА??СЕ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЕТИ -135 СЛОВ/МИН.ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ СМОГ БЫ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК ПЕТЯ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ,КОТОРУЮ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ОН ЧИТАЛ В ТЕЧЕНИ...

Математика

КОГДА ПЕТЯ УЧИЛСЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ,СКОРОСТЬ ЕГО ЧТЕНИЯ БЫЛА 45/МИН. В ЧЕТВЁРТОМ КЛА??СЕ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЕТИ -135 СЛОВ/МИН.ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ СМОГ БЫ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК ПЕТЯ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ,КОТОРУЮ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ОН ЧИТАЛ В ТЕЧЕНИЕ 4 Ч?

Автор: Гость