КОГДА ПЕТЯ УЧИЛСЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ,СКОРОСТЬ ЕГО ЧТЕНИЯ БЫЛА 45/МИН. В ЧЕТВЁРТОМ КЛА??СЕ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЕТИ -135 СЛОВ/МИН.ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ СМОГ БЫ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК ПЕТЯ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ,КОТОРУЮ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ОН ЧИТАЛ В ТЕЧЕНИ...

Математика
КОГДА ПЕТЯ УЧИЛСЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ,СКОРОСТЬ ЕГО ЧТЕНИЯ БЫЛА 45/МИН. В ЧЕТВЁРТОМ КЛА??СЕ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЕТИ -135 СЛОВ/МИН.ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ СМОГ БЫ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК ПЕТЯ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ,КОТОРУЮ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ОН ЧИТАЛ В ТЕЧЕНИЕ 4 Ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдем количество слов в книге.  4 часа = 4*60 = 240 минут 240 мин * 45 слов/мин = 10800 слов в книге 10800 слов  : 135 слов/мин = 80 минут = 1 час 20 минут Ответ: за 1 час 20 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши двузначное число при умножение единиц которого на 5 применяется равенство 2*5=10
Ответить
Русский язык
Собери и запиши слова из букв и ударного слога в рамке.Раздели его на слоги и для п??реноса. К ;пУ ;а ;т ;с;а.
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение . х+2/1-2х = 2х
Ответить
Английский язык
Английский помогите. Срочно
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника 48 см.Найди обем призмы с этим основанием и высотой 17 см
Ответить