"Оградой престола, важнейшим орудием правительства" Николай 1 называл: А) штаб отдельного корпуса жандармов Б) дворянство В) Цензурный устав 1826г Г) органы государственного управления Российской империи

История

"Оградой престола, важнейшим орудием правительства" Николай 1 называл: А) штаб отдельного корпуса жандармов Б) дворянство В) Цензурный устав 1826г Г) органы государственного управления Российской империи

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