Помогите ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!)это уравнения прошу! ^-^буду благодарена!)

Гость: Гость:

У+ (9,31 - 7 1/4 ) =8,2 у + (9,31-7,25) =8,2 у+ 2,06=8,2 у=8,2-2,06 у= 6,14 проверим: 6,14 + (9,31-7 1/4) =8,2 6,14+2,06=8,2 8,2= 8,2