Как решить задачу: в 8 часов утра из города А в город В вышел автобус со скоростью 56 км/ч , а в 11 часов дня из В в А вышел грузовик со скоростью 32 км/ч .в какое время и на каком расстоянии от города А они встретились, если ...
Математика
Как решить задачу: в 8 часов утра из города А в город В вышел автобус со скоростью 56 км/ч , а в 11 часов дня из В в А вышел грузовик со скоростью 32 км/ч .в какое время и на каком расстоянии от города А они встретились, если расстояние между городами 520 км?
Ответ(ы):
Гость:
11-8=3ч 56*3=168км 56+32=88км 520-168=352км 352:88=4ч 11+4=15ч 56*4=224км 224+168=432км
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