Заполни пропуски на пошив одного платья требуется 1 метр 40 сантиметров материи Ве??но ли что на пошив 5 платьев нужно в 5 раз больше матерится сколько материи нужно и как ответить

Математика

Заполни пропуски на пошив одного платья требуется 1 метр 40 сантиметров материи Ве??но ли что на пошив 5 платьев нужно в 5 раз больше матерится сколько материи нужно и как ответить

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