Заполни пропуски на пошив одного платья требуется 1 метр 40 сантиметров материи Ве??но ли что на пошив 5 платьев нужно в 5 раз больше матерится сколько материи нужно и как ответить
Математика
Заполни пропуски на пошив одного платья требуется 1 метр 40 сантиметров материи Ве??но ли что на пошив 5 платьев нужно в 5 раз больше матерится сколько материи нужно и как ответить
Ответ(ы):
Гость:
1)1,4×5=7(м) 2)700÷140=5-в 5раз больше. Ответ:Утверждение верно.На пошив 5платьев потребуется 7метров материи.
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