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Как понять эластичное тесто
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Как понять эластичное тесто
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Эластичное тесто упругое, гибкое, мягкое, легко поддается деформации
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