Строители проложили газапровод длиной 60 км. На расстоянии, равном 42 км,они укладывали по 420 М труб в день, а на остальном расстоянии -по 400 м в день. За сколько дней строители проложили газапровод.

Математика
Строители проложили газапровод длиной 60 км. На расстоянии, равном 42 км,они укладывали по 420 М труб в день, а на остальном расстоянии -по 400 м в день. За сколько дней строители проложили газапровод.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)60км-42км=18км (остальное расстояние)2)км переводим в метры42км=42000м42000:420=100 (дней)3)18км=18000м18000:400=45(дней)4)100+45=145 днейОтвет: за 145 дней

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