Строители проложили газапровод длиной 60 км. На расстоянии, равном 42 км,они укладывали по 420 М труб в день, а на остальном расстоянии -по 400 м в день. За сколько дней строители проложили газапровод.

Математика

Строители проложили газапровод длиной 60 км. На расстоянии, равном 42 км,они укладывали по 420 М труб в день, а на остальном расстоянии -по 400 м в день. За сколько дней строители проложили газапровод.

Автор: Гость