Сколько плиток размеров которого равны 20х40см необходимо чтобы уложить пол кухни ??азмерами 5м х 4м ?

Математика
Сколько плиток размеров которого равны 20х40см необходимо чтобы уложить пол кухни ??азмерами 5м х 4м ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20×40=800см 1м=100см 800÷100=8м 5м×8м=40м то есть 40 плиток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази в дм и см. 12см,30см,15см,10см,19см
Ответить
Информатика
Дана строка из n символов(все числа), заканчивающаяся нулем. Ноль в этой строке тол??ко 1. Требуется написать программу на Паскале, которая состави...
Ответить
Химия
Помогите решить задачу дано m(NaSiO3)=180г w(р-ра)=20% найти m(Н2SiO3)-? решение Na2SiO3+HCL
Ответить
Математика
Их двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста.Один ??з них двигался со скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 ,а д...
Ответить
Математика
КОГДА ПЕТЯ УЧИЛСЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ,СКОРОСТЬ ЕГО ЧТЕНИЯ БЫЛА 45/МИН. В ЧЕТВЁРТОМ КЛА??СЕ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЕТИ -135 СЛОВ/МИН.ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ СМОГ БЫ...
Ответить