Сколько плиток размеров которого равны 20х40см необходимо чтобы уложить пол кухни ??азмерами 5м х 4м ?

Математика

Сколько плиток размеров которого равны 20х40см необходимо чтобы уложить пол кухни ??азмерами 5м х 4м ?

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