Сколько плиток размеров которого равны 20х40см необходимо чтобы уложить пол кухни ??азмерами 5м х 4м ?
Математика
Сколько плиток размеров которого равны 20х40см необходимо чтобы уложить пол кухни ??азмерами 5м х 4м ?
Ответ(ы):
Гость:
20×40=800см 1м=100см 800÷100=8м 5м×8м=40м то есть 40 плиток
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