Семь мальчиков и семь девочек решили разделиться на две команды по семь человек в каждой. Они встали в круг и начали считаться против часовой стрелки до тех пор, пока не будет сформирована первая команда. Каждый шестой из ребят...

Математика

Семь мальчиков и семь девочек решили разделиться на две команды по семь человек в каждой. Они встали в круг и начали считаться против часовой стрелки до тех пор, пока не будет сформирована первая команда. Каждый шестой из ребят выходил из круга и шел в первую команду. С кого начали считать: с мальчика или с девочки, если в результате оказалось, что первая команда состоит: 1). Только из мальчиков 2). Только из девочек 3).Из трех мальчиков и четырёх девочек

Автор: Гость