Перед вами юмористические рассказы. Как вы думаете, над чем иронизирует писатель, над чем смеётся, а в каком случае ему не до иронии или смеха? В чём комизм ситуаций, созданных А. П. Чеховым? Было ли вам смешно при чтении рас...

Литература

Перед вами юмористические рассказы. Как вы думаете, над чем иронизирует писатель, над чем смеётся, а в каком случае ему не до иронии или смеха? В чём комизм ситуаций, созданных А. П. Чеховым? Было ли вам смешно при чтении рассказов? Это со­стояние сохранялось у вас до конца чтения или смени­лось другим? 4*. Из чего складывается у писателя образ? Из деталей и обыденных фраз, которые вдруг, как бы по волшебству, становятся необычными. Вот как пишет об этом в своей книге о Чехове К. И. Чу­ковский: «Вообще все в жизни было для него так любопытно, что он с охотничьим азартом выслеживал, как дорогую добычу, каждый, казалось бы, зауряднейший факт окружающей его обыденности: И то, что голуби, взлетев над голубятней, становятся золотыми от солнца; И то, что гуси на зеленом лугу тянутся длинной и белой гирляндой; И то, что трусливая собака подходит к хозяину так, словно лапы ее касаются раскаленной плиты; и то, что севастопольская бухта глядит как живая мно­жеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз...» К. И. Чуковский отмечает зоркость, наблюдательность Чехова. Найдите в рассказах «Пересолил» и «Злоумышленник» примеры, сходные или продолжающие тот ряд, который наметил К. И. Чуковский. Определите приёмы, исполь­зованные писателем.

Автор: Гость