Перед вами юмористические рассказы. Как вы думаете, над чем иронизирует писатель, над чем смеётся, а в каком случае ему не до иронии или смеха? В чём комизм ситуаций, созданных А. П. Чеховым? Было ли вам смешно при чтении рас...
Литература
Перед вами юмористические рассказы. Как вы думаете, над чем иронизирует писатель, над чем смеётся, а в каком случае ему не до иронии или смеха? В чём комизм ситуаций, созданных А. П. Чеховым? Было ли вам смешно при чтении рассказов? Это состояние сохранялось у вас до конца чтения или сменилось другим? 4*. Из чего складывается у писателя образ? Из деталей и обыденных фраз, которые вдруг, как бы по волшебству, становятся необычными. Вот как пишет об этом в своей книге о Чехове К. И. Чуковский: «Вообще все в жизни было для него так любопытно, что он с охотничьим азартом выслеживал, как дорогую добычу, каждый, казалось бы, зауряднейший факт окружающей его обыденности: И то, что голуби, взлетев над голубятней, становятся золотыми от солнца; И то, что гуси на зеленом лугу тянутся длинной и белой гирляндой; И то, что трусливая собака подходит к хозяину так, словно лапы ее касаются раскаленной плиты; и то, что севастопольская бухта глядит как живая множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз...» К. И. Чуковский отмечает зоркость, наблюдательность Чехова. Найдите в рассказах «Пересолил» и «Злоумышленник» примеры, сходные или продолжающие тот ряд, который наметил К. И. Чуковский. Определите приёмы, использованные писателем.
Ответ(ы):
Гость:
Иронизирует над окружающей действительностью, над своим современником. Только делает это без злобы, сарказма, а с огромной любовью, сочувствием и верой к маленькому человеку, вынужденному приспосабливаться бороться и выживать в жестоком мире несправедливости и безысходности... иногда это не смешно, горько и больно... страшные, пьяные, колючие и необразованные люди, не способные изменить что-либо в своей жизни... но это Россия, это соотечественники, современники писателя, нужно родиться русским для того, чтобы чувствовать это до боли и с огромным желанием исправить и сделать хоть что-нибудь, чтобы дать человеку шанс изменить эту жизнь к лучшему...
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