Пословицы и поговорки на тему "Каждый живет там,где приспособился"!Срочно!!!
Биология
Пословицы и поговорки на тему "Каждый живет там,где приспособился"!Срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Где родился там и пригодился,
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