Скільки всього коліс у чотирьох двоколісних і п'яти триколісних велосипедах?
Математика
Скільки всього коліс у чотирьох двоколісних і п'яти триколісних велосипедах?
Ответ(ы):
Гость:
4*2=8(кол)-у четырех двухколесных велосипедов 5*3=15(кол)-у пяти трехколесных велосипедов 15+8=23 (кол)-всего колес у четырех двухколесных и пяти трехколесных велосипедов
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