Икс умножить 3 Икс плюс Икс плюс 117 равно 756 сколько будет

Математика
Икс умножить 3 Икс плюс Икс плюс 117 равно 756 сколько будет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+х+х+117=756 5х=649 Х=129.8
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