Решите задачю. за 6 полотенец и 5 пачек салфеток заплатили 6.2 р. сколько стоит одна пачка салфеток если одно полотенце стоит 0.6 р. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!

Математика
Решите задачю. за 6 полотенец и 5 пачек салфеток заплатили 6.2 р. сколько стоит одна пачка салфеток если одно полотенце стоит 0.6 р. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6*6=3,6р заплатили за полотенца 6,2-3,6=2,6р заплатили за 5 пачек салфеток 2,6:5=0,52р стоит пачка салфеток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что измегилось в жизни горожан в начале 17 в. А что осталось по-прежнему
Ответить
Математика
Решите задачу .В бассейне длинна дорожки равна 200 м. пловец уже проплыл три четвертых этой доножки. Сколько метров ему осталось проплыть
Ответить
Математика
1217минут это сколько часов?
Ответить
Математика
Найдите корень уровнения 7/9 Y - 5/18Y + 1/4 Y =1/6
Ответить
Английский язык
Past simple or Present Perfect
Ответить