Решите задачю. за 6 полотенец и 5 пачек салфеток заплатили 6.2 р. сколько стоит одна пачка салфеток если одно полотенце стоит 0.6 р. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!

Математика

Решите задачю. за 6 полотенец и 5 пачек салфеток заплатили 6.2 р. сколько стоит одна пачка салфеток если одно полотенце стоит 0.6 р. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость