Решите задачю. за 6 полотенец и 5 пачек салфеток заплатили 6.2 р. сколько стоит одна пачка салфеток если одно полотенце стоит 0.6 р. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!
Математика
Решите задачю. за 6 полотенец и 5 пачек салфеток заплатили 6.2 р. сколько стоит одна пачка салфеток если одно полотенце стоит 0.6 р. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6*6=3,6р заплатили за полотенца 6,2-3,6=2,6р заплатили за 5 пачек салфеток 2,6:5=0,52р стоит пачка салфеток
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