Имеет ли решение неравество: 1)|х | ≤ -8 2)| х | lt;6,5 3) | х | gt; 3?

Математика
Имеет ли решение неравество: 1)|х | ≤ -8 2)| х | lt;6,5 3) | х | gt; 3?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Число "х" под модулем может быть так и положительным, так и отрицательным числом, но при раскрытии модуля число всегда положительное. 1) /х/≤-8 не имеет решений, т.к. "х" стоит под модулем (всегда положительное значение при раскрытии); 2) /х/∠6.5 имеет решения, причем "х" под модулем может быть и отрицательным; 3) /х/больше3 имеет решения
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