Х÷8,1=0,15 х÷5,8=365 х÷8,4=2,3 х÷0,22=4,9 помогите пожалуйста 50 баллов дам
Математика
Х÷8,1=0,15 х÷5,8=365 х÷8,4=2,3 х÷0,22=4,9 помогите пожалуйста 50 баллов дам
Ответ(ы):
Гость:
Х÷8.1=0.15 х=8.1×0.15 х=1.215 1.215÷8.1=0.15 0.15=0.15 х÷5.8=365 х=365×5.8 х=2117 2117÷5.8=365 365=365 х÷8.4=2.3 х=2.3×8.4 х=19.32 19.32÷8.4=2.3 2.3=2.3 х÷0,22=4.9 х=4.9×0.22 х=1.078 1.078÷0.22=4.9 4.9=4.9
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