Используемые части или органы репа.турнепс.редька.

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Репа, турнепс и редька имеют видоизменённые корни - корнеплоды, в которых запасают питательные вещества. Их и использует человек. Но и в их молодых листьях тоже много полезных веществ, витаминов, поэтому их тоже можно использовать для салатов.