Сочинить сказку на тему Как десятичную дробь потеряла запятую

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Сочинить сказку на тему Как десятичную дробь потеряла запятую
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Жила была большая  семья из цифр. Родители  ходили  на работу, а дети не хотели оставаться дома . И тогда решили они работать вместе своей большой дружной семьёй : мама или папа впереди, а после запятой их дружные  детки. Назвались они десятичными дробями и с тех пор прыгают по учебникам и тетрадкам для  подсчета. 2) Жили были числа. Жили они в разных семьях: рационал, иррациональных, комплексных и других. но захотелось им как то выделиться и так появились десятичные дроби. людям они приносят удобство в разных подсчетах.
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