Напишите ответы с объяснением. Как решать подобные задания?
Английский язык
Напишите ответы с объяснением. Как решать подобные задания?
Ответ(ы):
Гость:
В этом задании тебе надо определить, в какую форму тебе надо перефразировать слово справа, чтобы было верно по смыслу и грамматически. для этого надо правильно перевести предложения. в первом предложении логично будет слово "улыбаясь". по-английски это слово будет smiling. переводим второе предложение. здесь уместно слово "позову"- am going to call. - went -was surprised -Have you spoken - was not -is looking -
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