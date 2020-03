Напишите ответы с объяснением. Как решать подобные задания?

Гость: Гость:

В этом задании тебе надо определить, в какую форму тебе надо перефразировать слово справа, чтобы было верно по смыслу и грамматически. для этого надо правильно перевести предложения. в первом предложении логично будет слово "улыбаясь". по-английски это слово будет smiling. переводим второе предложение. здесь уместно слово "позову"- am going to call. - went -was surprised -Have you spoken - was not -is looking -