Поставь скобки и расставь порядок выполнения действий чтобы получились верные равенства 2*2+2/2+2=18 4+4*4+4/2=10
Математика
Поставь скобки и расставь порядок выполнения действий чтобы получились верные равенства 2*2+2/2+2=18 4+4*4+4/2=10
Ответ(ы):
Гость:
2*2*2*2+2=18 одно есть 4+4+4-4+2=10 и другое
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