Имеется сплав 850-й пробы,вес которого 1500 г. Сколько к нему нужно добавить сплава 920-?? пробы. чтобы получить сплав 900-й пробы?

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Проба- это процентное содержание вещества в сплаве 850-я - значит в 1г сплава содержится 0,85г в-ва 1500*0,85=1275г в-ва в первоначальном сплаве пусть добавят х г сплава 0,92х в-ва в нём 1500+х полученного сплава 0.9(1500+х)=1350+0,9х в-ва в нём 1275+0,92х=1350+0,9х 0,02х=75 х=3750г сплава надо добавить