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имеется 5 конфет различных сортов и 4 пряника с разными начинками. Разрешается взять 1 конфету и 1 пряник. Сколькими способами можно сделать такой выбор? Задача из раздела Комбинаторика. В данном случае, решение задачи на сочетания будет сводится к перебору вариантов. Вытянув первую конфету можно вытянуть 4 различных варианта пряника. К вытянутой второй конфете, тоже можно подбрать все 4 различных пряника. и так к каждой из 5 конфет можно подобрать 4 пряника. Итого получаем, 5*4=20 вариантов, они же - способы.