Имея два ведра емкостью 10 и 7 литров,как можно принести из реки 8 литров воды?

Гость: Гость:

набрать в 7литровое воды и вылить в 10литровое. Потом опять наполнить 7литровое и долить в 10литровое. В 7литровом осталось 4литра. 10литровое опустошить, в него вылить 4 литра. В 7литровое опять набрать воды и долить в 10литровое. В 7литровом остается 1 литр. 10литровое опустошить и вылить в него 1литр. Набрать полное 7литровое и долить к 1 литру в 10литровое. Итого, в 10литровом ведре будет 8 литров