Имеются 45 одинаковых монет. Одна из них тяжелее остальниых. Как за 4 взвешивания на чашечных весах без гирь определить, какая именно?
Математика
Имеются 45 одинаковых монет. Одна из них тяжелее остальниых. Как за 4 взвешивания на чашечных весах без гирь определить, какая именно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берём 44 монеты одну откладываем(на каждую чашу по 22 монеты) 1 случай)чаши уравновешены значит отложенная монета тяжелее 2) одна из чаш тяжелее.из чаше которая легче убираем монеты и делим на пополам монеты из более тяжёлой чаше.Убираем монеты из чаше(ту что легче).У нас осталось 11 монет одну откладываем,остальные делим пополам и 1)если одинаково то отложенная фальшивая 2)если одна тяжелее.То берём те монеты которые в более лёгкой чаше и откладываем.Осталось пять монет,одну откладываем остальные делим пополам(в каждую чашу по 2)и если 1)равны то отложенная фальшивая 2)одна тяжелее. убираем те монеты которые легче и взвешиваем оставшиеся две.Ответ устраивает?
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