Имя существительное имеет род, но по родам не изменяется.Однако,бывали случаи,ког??а слово уходило из одного рода в другой занавес когда то был занавесью.Какие из этих имен существительных в современном языке изменили свой род ...

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Имя существительное имеет род, но по родам не изменяется.Однако,бывали случаи,ког??а слово уходило из одного рода в другой занавес когда то был занавесью.Какие из этих имен существительных в современном языке изменили свой род фильм,лебедь,ботинок,туфля,тапка,бисквит,вуаль.

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