Имя существительное имеет род, но по родам не изменяется.Однако,бывали случаи,ког??а слово уходило из одного рода в другой занавес когда то был занавесью.Какие из этих имен существительных в современном языке изменили свой род ...

Русский язык
Имя существительное имеет род, но по родам не изменяется.Однако,бывали случаи,ког??а слово уходило из одного рода в другой занавес когда то был занавесью.Какие из этих имен существительных в современном языке изменили свой род фильм,лебедь,ботинок,туфля,тапка,бисквит,вуаль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вродебы слово ТУФЛЯ-так как нет слов туфля есть слово туфли даже если речь идёт об одной!!!
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