Индивидуальное развитие организмов кратко

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Простейшие: тело состоит из одной ядерной клетки; есть органоиды движения; три неблагоприятных условиях образуют цисту; размножение бесполое и половое; обитают повсеместно, есть паразитические формы; многие образуют колонии Кишечнополостные: двухслойные животные(эктодерма, энтодерма), имеют кишечную полость со ртом окруженным щупальцами; малоподвижны; нервная система-сетчатая; есть рефлекс; размножение половое и бесполое; гермафродиты: хорошая регенерация плоские черви: двусторонняя симметрия; трехслойное животное(+мезодерма), появляются ткани; есть кожно-мускульный мешок; пищ. система-слепо-замкнутая; нервная система- лестничная; выделительная система-протонефридии; в развитии присутствует личиночная стадия круглые черви: симметрия-двусторонняя; на первичная полость тела;сквозная пищ. система, невная система-лестничная; раздельно полое кольчатые черви: вторичная полость тела; в каждом сегменте есть щитинки-параподии; замкнутая кровеносная система; выделительная система-метанефриди; нервная система- узловая моллюски: тело покрыто кожной складкой- мантией; кровеносная система незамкнутая; органы дыхания "легкое"; появляются пищ. железы членистоногие: членистые конечности; хитиновый покров; линька; кровеносная система незамкнутя; нервная система узловая; хрящевые рыбы: плакоидная чешуя; внутренний хрящевой скелет; 1 круг кровообращения костные рыбы: костный скелет; двухкамерное сердце, есть плавательный пузырь земноводные: кожа голая, слизь; 2 круга кровообращения, 3 камерное сердце; хладнокровные пресмыкающиеся: сухая кожа, чешуйки; 3 камерное сердце(+перегородка) птицы: пневматические кости; кожа сухая, перья; 4 камерное сердце, есть воздушные мешки, двойное дыхание млекопитающие:теплокровное животное; тело покрыто шерстью; имеются молочные железы; развиты большие полушария; дифференциация зубов;