Решите уравнения: a) 9x+28=2755 510+14x=762 б) 5y-97=943 410-7y=151 в) 3(x+7)=75 14(12-x)=70
Математика
Решите уравнения: a) 9x+28=2755 510+14x=762 б) 5y-97=943 410-7y=151 в) 3(x+7)=75 14(12-x)=70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х+28=2755 9х=2755-28 9х=2727 х=2727:9 х=303 510+14х=762 14х=762-510 14х=252 х=252:14 х=18 5у-97=943 5у=943+97 5у=1040 у=1040:5 у=208 410-7у=151 -7у=151-410 -7у=-259 у=-259:(-7) у=37 3(х+7)=75 3х+21=75 3х=75-21 3х=54 х=54:3 х=18 14(12-х)=70 168-14х=70 14х=70-168 14х=-98 х=-98:14 х=-7
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