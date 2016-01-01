Решите уравнения: a) 9x+28=2755 510+14x=762 б) 5y-97=943 410-7y=151 в) 3(x+7)=75 14(12-x)=70

Математика

Решите уравнения: a) 9x+28=2755 510+14x=762 б) 5y-97=943 410-7y=151 в) 3(x+7)=75 14(12-x)=70

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