Зародышевый побег представлен:
Биология
Зародышевый побег представлен:
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Зародышевый побег представлен:зародышевым стеблем,семядолями и зародышевой почкой.
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