Даю 56 баллов!!!!!Очень срочно пожалуйста помогите!!!!!!Конспект сокращённой статьи г??нчарова миллион терзаний (критический этюд) Надо сократить уже сокращённую статью!!!

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1) И. А. Гончаров в своей статье “Мильон терзаний” писал: “Горе от ума” – есть и картина нравов, и галерея живых типов, вечно острая жгучая сатира, и вместе с тем комедия.” Это поистине бессмертное произведение. В пьесе, где изображён всего лишь один день в доме московского барина Фамусова, Грибоедов затронул наиболее важные вопросы: о воспитании и образовании, о службе отечеству и гражданском долге, о крепостном праве и преклонении перед всем иностранным. В доме Фамусова отношения между людьми построены на лжи и лицемерии. Их основные занятия – “обеды, ужины и танцы” . И вот в этот дом, где все пороки прикрыты показной добродетельностью, вихрем врывается Чацкий. В основе пьесы лежит любовная драма, под которой скрываются социальный и идеологический конфликты. В этих конфликтах и раскрываются все терзания Чацкого, его трагедия. Чацкий приезжает в дом Фамусова к девушке, которую любит, но эта девушка изменила ему. Чацкий страдает оттого, что Софья предпочла ему недалёкого и услужливого Молчалина. Она целиком принадлежит фамусовскому обществу и не может полюбить Чацкого, потому что он складом своего ума и души полностью противостоит этому обществу. Поэтому личная драма Чацкого перерастает в общественную и определяет его судьбу как одинокого мечтателя в фамусовском мире.