Даю 56 баллов!!!!!Очень срочно пожалуйста помогите!!!!!!Конспект сокращённой статьи г??нчарова миллион терзаний (критический этюд) Надо сократить уже сокращённую статью!!!
Литература
Даю 56 баллов!!!!!Очень срочно пожалуйста помогите!!!!!!Конспект сокращённой статьи г??нчарова миллион терзаний (критический этюд) Надо сократить уже сокращённую статью!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) И. А. Гончаров в своей статье “Мильон терзаний” писал: “Горе от ума” – есть и картина нравов, и галерея живых типов, вечно острая жгучая сатира, и вместе с тем комедия.” Это поистине бессмертное произведение. В пьесе, где изображён всего лишь один день в доме московского барина Фамусова, Грибоедов затронул наиболее важные вопросы: о воспитании и образовании, о службе отечеству и гражданском долге, о крепостном праве и преклонении перед всем иностранным. В доме Фамусова отношения между людьми построены на лжи и лицемерии. Их основные занятия – “обеды, ужины и танцы” . И вот в этот дом, где все пороки прикрыты показной добродетельностью, вихрем врывается Чацкий. В основе пьесы лежит любовная драма, под которой скрываются социальный и идеологический конфликты. В этих конфликтах и раскрываются все терзания Чацкого, его трагедия. Чацкий приезжает в дом Фамусова к девушке, которую любит, но эта девушка изменила ему. Чацкий страдает оттого, что Софья предпочла ему недалёкого и услужливого Молчалина. Она целиком принадлежит фамусовскому обществу и не может полюбить Чацкого, потому что он складом своего ума и души полностью противостоит этому обществу. Поэтому личная драма Чацкого перерастает в общественную и определяет его судьбу как одинокого мечтателя в фамусовском мире.
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