Произведите Синтаксический разбор 4 сложно сочинённых предложений

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Произведите Синтаксический разбор 4 сложно сочинённых предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не знаю, как делали вы, но мы делали именно так: повествовательное, невосклицательное, сложное: 1часть.:простое распрастр., двусост, грамматическая основа: видно все; 2 часть: простое, распрост. , односост., грамматическая основа : трудно разобрать
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