Произведите Синтаксический разбор 4 сложно сочинённых предложений

Гость: Гость:

не знаю, как делали вы, но мы делали именно так: повествовательное, невосклицательное, сложное: 1часть.:простое распрастр., двусост, грамматическая основа: видно все; 2 часть: простое, распрост. , односост., грамматическая основа : трудно разобрать