Произведение чисел27и3 уменьшить на 13
Математика
Произведение чисел27и3 уменьшить на 13
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Гость:
27*3-13=81-13=68 Ответ:68
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