помогите с таблицей по литературе даю 10 б срочно

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(У меня есть только такая хронология, выбери нужное) Родился 26 мая (6 июня) 1799, Москва-29 января (10 февраля) 1837, Санкт-Петербург; похоронен в Святогорском монастыре, ныне - Псковская область, русский поэт. Август 1811 Пушкин зачислен в Царскосельский лицей. 19 октября 1811 г. Царскосельский лицей был открыт. 1812 г. Отечественная война. Сильнейшее впечатление лицейских лет. 1813 г. написано "К другу стихотворцу". Первая публикация в журнале "Вестник Европы", 1814, № 13. Январь 1815 г. "Воспоминания в Царском Селе". На экзамене у Г. Р. Державина вызвали восторг. Лето 1817 г. Начало Петербургского периода. 1818 г. Написана ода "Вольность" 1819 г. Написана "Деревня". В начале августа 1820 г. Была издана поэма "Руслан и Людмила" Май 1820 г. Начало южной ссылки. 1820 г. Написаны : "Погасло дневное светило", баллада "Черная шаль" . 1821 г. Написана "Песнь о вещем Олеге",поэма "Гавриилиада" , "высокое" дружеское послание "Чаадаеву", антологическое стихотворение "Муза". 1823-24 г. Творческий кризис. Произошел из-за поражения революций, реакции в России и сложностей личного плана. В конце июля 1824 г. Ссылка в родительское имение Михайловское Псковской губернии. Конец июля 1824 г. Начало михайловского периода. Осень 1824 г. Ссора с отцом. 1824 г. Написана поэма "Цыганы" и стихотворения "К морю" и "Разговор книгопродавца с поэтом". Ноябрь 1825 г. Окончена трагедия "Борис Годунов". С 1824 -1825 г. Был продолжен "Евгений Онегин". 13-14 декабря 1825 г. Написан "Граф Нулин". 8 сентября 1826 г. Пушкин был доставлен в Москву на аудиенцию к Николаю I. 1827-28 г. Писался роман "Арап Петра Великого". 1828 г. Написана "Полтава". 1830 г. Пушкин добивается руки Н. Н. Гончаровой. 1830 г. Начинается "Болдинская осень". 1830 г. Закончен "Евгений Онегин". 18 февраля 1831 г. Пушкин проводит в Царском Селе. 1833 г. Пушкин стал камер-юнкером. 1834 г. Прошение об отставке было взято назад. 1836 г. Издается журнал "Современник". 4 ноября 1836 г. Посылает вызов Ж. Дантесу. 25 января 1837 г. Пушкин отправляет приемному отцу Дантеса письмо. 27 января около 5 вечера Пушкин был смертельно ранен на дуэли .