Нужно объединить 1-2 словами приоритет личности, мелко серийное производство, сф??ра услуг
Обществознание
Нужно объединить 1-2 словами приоритет личности, мелко серийное производство, сф??ра услуг
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Гость:
Может быть постиндустриальное общество, но я не уверена
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