Написать уравнение касательной к параболе y=x^2+4x+3 в точке x0=1
Алгебра
Написать уравнение касательной к параболе y=x^2+4x+3 в точке x0=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y = у(х0) + у'(х0)(x – х0), y(x0)=1+4+3=8, у'(x)=2x+4, y'(1)=2+4, y'(1)=6, y=8+6(x-1), y=6x+2
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