Автомобиль "Волга" расходует 13 л бензина на 100 км пути. опредилите развиваемую автомобилем мощност, если скорость его 90 км/ч, а КПД двигателя 0,24.

Физика
Автомобиль "Волга" расходует 13 л бензина на 100 км пути. опредилите развиваемую автомобилем мощност, если скорость его 90 км/ч, а КПД двигателя 0,24.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так.. держи может поможет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Задание 25;26;27;28;29;30. Пожалуйста СРОЧНО!
Ответить
Алгебра
1)2,6*5+14,7*2,2-26,4:2= 2) 0,25:0,5-7,2*4-2,3*1,7= по действия, вычеслять столбиком. Сама б решила, лен?? чет
Ответить
Математика
2sin П/4 -3tg П/6+ctg(-3П/2) - tg П
Ответить
Математика
Доказать равенство sin^4 a + cos^4 a - sin^6 a - cos^6 a = (sin^2 * 2a)/4
Ответить
Алгебра
147 помогите срочно пожалуйста
Ответить