Автомобиль "Волга" расходует 13 л бензина на 100 км пути. опредилите развиваемую автомобилем мощност, если скорость его 90 км/ч, а КПД двигателя 0,24.

Физика

Автомобиль "Волга" расходует 13 л бензина на 100 км пути. опредилите развиваемую автомобилем мощност, если скорость его 90 км/ч, а КПД двигателя 0,24.

Автор: Гость