Помогите решить уравнение 56•(3•x+8)=4984
Математика
Помогите решить уравнение 56•(3•x+8)=4984
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+8=4984/56 3x+8=89 3x=89-8 3x=81 X=81/3 X=27
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