Определите, чем осложнены данные предложения: обстоятельствами, выраженными деепричастиями и деепричастными оборотами; обособленными определениями; однородными членами предложения. В соответствии с этим расставьте нужные знаки ...

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Определите, чем осложнены данные предложения: обстоятельствами, выраженными деепричастиями и деепричастными оборотами; обособленными определениями; однородными членами предложения. В соответствии с этим расставьте нужные знаки препинания и объясните их. Шоссе шло на юг минуя деревни видневшиеся то справа то слева от дороги. Рванул ветер взвихривая песок остро жалящий лицо. Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь мелкий теплый весело звякавший падая на хребты волн. Нельзя писать не познавая Родины не познавая жизни ее людей не видя полей и лесов морей и рек не слыша свиста степных ветров не зная запахов родной земли. Тотчас за окном вскрикнул петух рывшийся в грядке с огурцами и не оглядываясь помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Автор: Гость