Определите, чем осложнены данные предложения: обстоятельствами, выраженными деепричастиями и деепричастными оборотами; обособленными определениями; однородными членами предложения. В соответствии с этим расставьте нужные знаки ...
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Определите, чем осложнены данные предложения: обстоятельствами, выраженными деепричастиями и деепричастными оборотами; обособленными определениями; однородными членами предложения. В соответствии с этим расставьте нужные знаки препинания и объясните их. Шоссе шло на юг минуя деревни видневшиеся то справа то слева от дороги. Рванул ветер взвихривая песок остро жалящий лицо. Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь мелкий теплый весело звякавший падая на хребты волн. Нельзя писать не познавая Родины не познавая жизни ее людей не видя полей и лесов морей и рек не слыша свиста степных ветров не зная запахов родной земли. Тотчас за окном вскрикнул петух рывшийся в грядке с огурцами и не оглядываясь помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шоссе шло на юг, минуя деревни, ( деепричастный оборот) видневшиеся то справа, то слева от дороги ( причастный оборот и однородные члены ). Рванул ветер, взвихривая песок ( дннпричастный оборот), остро жалящий лицо ( причастный оборот). Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, ( обомоюленные определения ) весело звякавший, ( причастный оборот), падавший на хребты волн ( однородные причастные обороты ). Нельзя писать, не познавая Родины, ( дееспричастный оборот), не познавая жизни ее людей однородные причастные обороты ), не видя полей и лесов,9 деепричастный оборот однородный ), морей и рек, (однородные) не слыша свиста степных ветров, не зная запахов родной земли ( однлродные деепричастные обороты ). Тоочас за окном вскрикнул петух, рывшийся в грядке с огурцами, ( причастный оборот), и , не оглядываясь, ( деепричастие ) помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора .
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