Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что? Сроочно 50 балллов дам. 9 к??асс ОГЭ. не могу разобраться. объясните хоть кто нибудь
Алгебра
Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что? Сроочно 50 балллов дам. 9 к??асс ОГЭ. не могу разобраться. объясните хоть кто нибудь
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Гость:
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