Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что? Сроочно 50 балллов дам. 9 к??асс ОГЭ. не могу разобраться. объясните хоть кто нибудь

Алгебра
Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что? Сроочно 50 балллов дам. 9 к??асс ОГЭ. не могу разобраться. объясните хоть кто нибудь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении...........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Функция нервной системы
Ответить
География
Перечислите разновидности равнин по высоте и приведите примеры
Ответить
Математика
Произведение чисел27и3 уменьшить на 13
Ответить
Английский язык
Поставьте эти предложения в отрицательную форму 1. There is a bookshelf by the window. 2. There are tho girls in the room. 3. There is an armchair ...
Ответить
Литература
помогите с таблицей по литературе даю 10 б срочно
Ответить