Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что? Сроочно 50 балллов дам. 9 к??асс ОГЭ. не могу разобраться. объясните хоть кто нибудь

Алгебра

Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что? Сроочно 50 балллов дам. 9 к??асс ОГЭ. не могу разобраться. объясните хоть кто нибудь

Автор: Гость