Перечислите разновидности равнин по высоте и приведите примеры
География
Перечислите разновидности равнин по высоте и приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Низменности - до 200 м Возвышенности - до 500 м Плоскогорье - более 500 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Поставьте эти предложения в отрицательную форму 1. There is a bookshelf by the window. 2. There are tho girls in the room. 3. There is an armchair ...
Русский язык
Определите, чем осложнены данные предложения: обстоятельствами, выраженными деепричастиями и деепричастными оборотами; обособленными определениями;...