Даю 25 баллов. Отзыв о фильме "Романовы" 1 и 2 серия.

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После просмотра начинаешь понимать историю, вот если бы тогда в школе показали этот фильм. Я просто влюбился в этот сериал. Единственное, что мешало его смотреть - это бесконечная реклама, только начинаешь погружаться в фильм, погружаешься в него целиком и полностью, как начинают показывать очередные прокладки, майонез или рекламу Мегафон. Но все равно положение о фильме положительное. Актеры в фильме все незнакомые, это своего рода тоже плюс, так как отношение к актеру складывалось впервые не основываясь на предыдущих ролях. Что еще примечательно на каждого царя уделялось время, о котором шло повествование : какие указы издавали, как правили, как повлияли на ход в истории и к чему это привело. Ведь каждый повлиял на развитие государства, а так же была затронуть жизнь каждого из рода Романовых. Это очень глубокий фильм, который заставляет задуматься от чего мы ушли и к чему пришли теперь. Советую посмотреть, я считаю будет интересно и познавательно и взрослым и школьникам.