Информация, с точки зрения современных информационных технологий, – это Выберите один ответ: передача сообщений отражение внешнего мира с помощью знаков и сигналов такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают сущ...

Информатика

Информация, с точки зрения современных информационных технологий, – это Выберите один ответ: передача сообщений отражение внешнего мира с помощью знаков и сигналов такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают существовавшую до их получения неопределенность

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