Информация, с точки зрения современных информационных технологий, – это Выберите один ответ: передача сообщений отражение внешнего мира с помощью знаков и сигналов такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают сущ...
Информатика
Информация, с точки зрения современных информационных технологий, – это Выберите один ответ: передача сообщений отражение внешнего мира с помощью знаков и сигналов такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают существовавшую до их получения неопределенность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передача сообщений наверно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Биология
История