Информация, с точки зрения современных информационных технологий, – это Выберите один ответ: передача сообщений отражение внешнего мира с помощью знаков и сигналов такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают сущ...

Информатика
Информация, с точки зрения современных информационных технологий, – это Выберите один ответ: передача сообщений отражение внешнего мира с помощью знаков и сигналов такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают существовавшую до их получения неопределенность
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Гость:
Передача сообщений наверно
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