Информационная технология – Выберите один ответ: программные, аппаратные и программно-аппаратные вычислительные комплексы комплекс методов способов и средств, обеспечивающих информационный процесс наука о средствах, методах...

Информатика
Информационная технология – Выберите один ответ: программные, аппаратные и программно-аппаратные вычислительные комплексы комплекс методов способов и средств, обеспечивающих информационный процесс наука о средствах, методах и способах сбора, обмена, хранения и обработки информации
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ИКТ - информационно-коммуникационные технологии - наука о средствах, методах и способах сбора, обмена, хранения и обработки информации
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