Информационная технология – Выберите один ответ: программные, аппаратные и программно-аппаратные вычислительные комплексы комплекс методов способов и средств, обеспечивающих информационный процесс наука о средствах, методах...

Информатика

Информационная технология – Выберите один ответ: программные, аппаратные и программно-аппаратные вычислительные комплексы комплекс методов способов и средств, обеспечивающих информационный процесс наука о средствах, методах и способах сбора, обмена, хранения и обработки информации

Автор: Гость