Исемнэрне мэгънэлэре буенча торкемнэргэ булеп яз. Бабай , уку , йорт , сабантуй , уй , ат , балык , жыелыш , янгыр ,дуслык , боз , аю , йогереш , шатлык ,язу ,давыл , бэйрэм , чыршы , куркэ , сафлык. 1 Предмет hэм эйбер атамала...
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Исемнэрне мэгънэлэре буенча торкемнэргэ булеп яз. Бабай , уку , йорт , сабантуй , уй , ат , балык , жыелыш , янгыр ,дуслык , боз , аю , йогереш , шатлык ,язу ,давыл , бэйрэм , чыршы , куркэ , сафлык. 1 Предмет hэм эйбер атамалары: ....... , ....... 2.Кеше, хайван h.б тереклек иялэренен исемнэре: ...... , ..... 3.Куренеш hэм вакыйга исемнэре: ...... , ...... 4.Эш-хэлне , хис-тойгы , хэрэкэтне белдергэн исемнэр: ....... , ......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балакан,касым,марочка,керисума,докащет,фацылос,дусоль,кэрдыкьям
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