Исключите лишнее слово: озеро, ручей, дождь, река
Математика
Исключите лишнее слово: озеро, ручей, дождь, река
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это дождь , потому что дождь льет с неба
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