В школе 20 кабинетов, в каждом кабинете стоит по 20 столов, а у каждого стола - по 2 стула. После учебного года в школе осталось 387 целых стульев. Сколько стульев требуется купить? Помогите решить пожалуйста!!!

Математика

В школе 20 кабинетов, в каждом кабинете стоит по 20 столов, а у каждого стола - по 2 стула. После учебного года в школе осталось 387 целых стульев. Сколько стульев требуется купить? Помогите решить пожалуйста!!!

Автор: Гость