В школе 20 кабинетов, в каждом кабинете стоит по 20 столов, а у каждого стола - по 2 стула. После учебного года в школе осталось 387 целых стульев. Сколько стульев требуется купить? Помогите решить пожалуйста!!!

Математика
В школе 20 кабинетов, в каждом кабинете стоит по 20 столов, а у каждого стола - по 2 стула. После учебного года в школе осталось 387 целых стульев. Сколько стульев требуется купить? Помогите решить пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20•2=40(в кабинете) 40•20=800(во всех кабинетах) 800-387=413 слульев осталось купить
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