Репетитора нет ( а завтра контр по этой теме ) плиз

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Репетитора нет ( а завтра контр по этой теме ) плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) You have never told me what happened to you when you were there.  2) He has already told Bob my story.  3) Yesterday he told me everything 4) How many words did you learn yesterday? 5) How many words did you learn this morning?  6) How many words did you learn today?  
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