−0,05x=−1 Помогите решить. Варианты ответов: 20, -2, 2,-20
Математика
−0,05x=−1 Помогите решить. Варианты ответов: 20, -2, 2,-20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -0,05х=-1 х=(-1):(-0,05) х=1:0,05 х=20.
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