−0,05x=−1 Помогите решить. Варианты ответов: 20, -2, 2,-20

Математика
−0,05x=−1 Помогите решить. Варианты ответов: 20, -2, 2,-20
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Автор: Гость
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Гость:
1) -0,05х=-1                                                                                                       х=(-1):(-0,05)                                                                                               х=1:0,05                                                                                                        х=20.      
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