Найдите уравнение прямой,проходящей через начало координат и параллельной прямо?? y=5x-23
Геометрия
Найдите уравнение прямой,проходящей через начало координат и параллельной прямо?? y=5x-23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, y=5x, наверное. Что же ещё...
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