Решите уравнение. Номер 1379
Математика
Решите уравнение. Номер 1379
Ответ(ы) на вопрос:
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А) 7z-3z=5,12 4z=5,12 z= 5,12/4 z=1,28 в) 3а=8а=1,87 11а=1,87 а=1,87/11 a=0,17 г) 15х=0,15 х=0,15/15 x=0,01
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